Фитнес-тренер Литовченко рассказал, как начать заниматься «с нуля»

Тем, кто хочет укрепить свое тело перед летним периодом и купальным сезоном, необходимо помнить о мере, заниматься постепенно и не перенапрягаться, совмещая правильное питание и регулярные физические нагрузки. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Вообще сразу начну с того, что спортом надо заниматься круглогодично, но если вдруг вы уже решили, что нужно сейчас, и до этого не занимались, тогда начинать физическую нагрузку увеличивать постепенно, не спеша. Больше ходить, больше двигаться», - сказал эксперт.

Он добавил, что лучше всего начинать со своим весом и с уровня «школьной программы». Занятие должны включать в себя разминку, основную часть и заминку. Заканчивать тренировку лучше всего кардио или растяжкой.

Отдельно эксперт сделал акцент на правильном и сбалансированном питании, важно обращать внимание на водно-питьевой баланс в течение дня.

«После зимы, как мы знаем, идет нехватка витаминов, поэтому мы добавляем больше овощей, фруктов, возможно, какие-то дополнительные витамины», - уточнил специалист.

Он также добавил, что в деле занятий спортом важно не нарушать режим, заниматься без перерывов, так как любые паузы отбросят накопленный прогресс на две-три недели назад.

Напомним, ранее эксперт по путешествиям рассказала «Звезде», куда и когда лучше всего отправляться в отпуск летом. По ее словам, октябрь - лучшее время для отдыха на российском побережье. Однако тем, кто хочет отдохнуть поскорее, то можно выбрать Крым, где можно купаться уже в начале июня.