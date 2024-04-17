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В «Росатоме» планируют перейти на отечественные смартфоны

На объектах критической инфраструктуры госкорпорации больше не используют иностранное ПО.
Владимир Рубанов 2024-04-17 18:07:49
© Фото: Rosatom via Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

«Росатом» не использует большое количество мобильных решений, а на объектах критической инфраструктуры госкорпорации больше не используют иностранный софт, заявил «Звезде» директор по ИТ Евгений Абакумов.

В компании идут к тому, чтобы использовать в производственных процессах отечественные смартфоны с российской операционной системой.

«Я думаю, это рубеж 2025-2026 года, когда беспроводные технологии должны прийти в практику крупных промышленных компаний», - сказал он.

Абакумов отметил, что «Росатом» работает вместе с отечественными разработчиками, чтобы сделать российские системы более технологически независимыми.

#Росатом #софт #программное обеспечение #мобильная связь #операционные системы
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