Собянин сменил заместителя мэра по строительству

Вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева освободили от должности по собственному желанию. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина. Документ был опубликован на сайте главы и правительства столицы.

Место Бочкарева займет Владимир Ефимов, ранее также известный как заместитель мэра по вопросам экономполитики и имущественно-земельных отношений. Его освобождение от должности произошло вместе со сменой Бочкарева.

На должность вице-мэра по экономической политике назначили Марию Багрееву.

Указы были опубликованы сегодня, 17 апреля.