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Собянин сменил заместителя мэра по строительству

Место Андрея Бочкарева займет бывший вице-мэр по вопросам экономполитики Владимир Ефимов.
Елизавета Кондрикова 2024-04-17 18:14:52
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева освободили от должности по собственному желанию. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина. Документ был опубликован на сайте главы и правительства столицы.

Место Бочкарева займет Владимир Ефимов, ранее также известный как заместитель мэра по вопросам экономполитики и имущественно-земельных отношений. Его освобождение от должности произошло вместе со сменой Бочкарева.

На должность вице-мэра по экономической политике назначили Марию Багрееву.

Указы были опубликованы сегодня, 17 апреля.

#Москва #строительство #Сергей Собянин #Андрей Бочкарев #заместитель мэра
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