Педагог в Туапсе накинулась на школьника из-за нарушения дисциплины

В Туапсе учительница изобразительного искусства набросилась на семиклассника из-за нарушения дисциплины - школьник сидел на уроке в телефоне, не слушал требований преподавателя и грубил ей. В Сети распространился ролик, на котором видно несдержанное поведение преподавательницы.

На записи женщина схватила ребенка за одежду и потянула его с места за партой, школьник упал на пол, где еще получил удар ногой.

«Знаешь, сколько терплю? Хамло!» - прикрикнула учительница.

Инцидент произошел 14 марта, для расследования случившегося была создана внутришкольная комиссия, учительница сразу же была уволена.

По данным МВД по Краснодарскому краю, полиция проведет проверку в отношении учительницы. В правоохранительных органах обратили внимание на это дело после публикации видеоролика. Мама школьника никаких претензий школе или преподавательнице не выражала, по ее словам, мальчик чувствует себя хорошо.

Ранее за педагогом подобного не замечали, никаких жалоб в ее отношении от детей или их родителей не поступало, сообщил источник телеканала «360». Она работала в школе с 1 сентября 2018 года по 15 апреля 2024 года.

Сообщается, что также ничего плохого нельзя сказать о ребенке, он не состоял на учете, а его одноклассники говорили о нем как об общительном и добродушном мальчике. Тем не менее иногда он проявлял несдержанность, сейчас с ним ведет беседы школьный психолог.