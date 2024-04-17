Танкисты из Бурятии лишили ВСУ опорника на Южно-Донецком направлении

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Восток» из Бурятии лишили противника опорного пункта на Южно-Донецком направлении. Кадрами боевой работы танкистов поделилось Минобороны России.

В описании к видео сказано, что экипажи Т-72Б3 поддерживают штурмовые подразделения. Танкисты занимают боевые позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения на границе ДНР и Запорожской области и бьют прямой наводкой по выявленным целям.

Первый выстрел - пристрелочный, наводчик слегка корректирует координаты. Следующий снаряд летит точно в цель. Отстрелявшись, экипаж покидает позицию, чтобы не попасть под ответный удар. На записи видно, что для защиты башни танка от ударов дронов-камикадзе сверху танкисты приварили дополнительную конструкцию к машине.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.