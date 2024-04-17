МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты из Бурятии лишили ВСУ опорника на Южно-Донецком направлении

Средства объективного контроля подтверждают попадание в укрепленный опорный пункт ВСУ.
2024-04-17 14:31:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Восток» из Бурятии лишили противника опорного пункта на Южно-Донецком направлении. Кадрами боевой работы танкистов поделилось Минобороны России.

В описании к видео сказано, что экипажи Т-72Б3 поддерживают штурмовые подразделения. Танкисты занимают боевые позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения на границе ДНР и Запорожской области и бьют прямой наводкой по выявленным целям.

Первый выстрел - пристрелочный, наводчик слегка корректирует координаты. Следующий снаряд летит точно в цель. Отстрелявшись, экипаж покидает позицию, чтобы не попасть под ответный удар. На записи видно, что для защиты башни танка от ударов дронов-камикадзе сверху танкисты приварили дополнительную конструкцию к машине.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72Б3 #Минобороны России #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717