Директор Сукачева сказал, у кого требовать деньги за отмену концертов

Директор музыканта Гарика Сукачева объяснил отмену ряда концертов артиста. По словам Виктора Майорова, виноваты организаторы, которые не выполнили свою часть подготовительной работы.

«Не были куплены билеты до конца, чтобы прилететь в Ижевск и улететь из Казани. Не был согласован список оборудования, на котором должны были выступать. Не было подтверждения гостиниц и трансферов», - рассказал Майоров в беседе со «Звездой».

Гарик Сукачев должен был выступить перед поклонниками в Татарстане, Челябинской, Самарской областях и ряде других регионов. Выступления неоднократно переносились, пока фанатам не объявили, что звезда не приедет. Поклонники ополчились на Сукачева и даже создали петицию с призывом к артисту вернуть деньги за билеты.

«Билеты продавал организатор, не Игорь Иванович Сукачев. Когда мы объявили об отмене, мы предоплату вернули в тот же день. Я сейчас хочу понять масштаб бедствия. Я не знаю, сколько было продано билетов, сколько возвращено. Исходя из этого будем решать, что делать дальше», - добавил Майоров.

Сейчас директор Гарика Сукачева пытается связаться с организаторами несостоявшихся концертов. Однако на его телефонные звонки и электронные письма никто не отвечает.