МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ задержала двух парней, снимавших для Киева объекты в Саранске

Один из задержанных рассказал, что получил первое задание от куратора после того, как подал заявку и прошел анкетирование.
Анна Назайкина 2024-04-17 14:22:36
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мордовии, которые собирались поехать на Украину, чтобы воевать на стороне Киева. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Задержать 19-летних парней из Саранска удалось прямо в купе в вагоне поезда. На территорию противника они собирались попасть транзитом через третью страну.

Молодые люди установили контакт с представителем террористического объединения. Куратор дал им задание сфотографировать и снять на видео стратегические объекты в столице Мордовии.

«Со своим знакомым подал заявку, прошел анкетирование, после чего нам дали задание осуществить фото- и видеосъемку на территории города Саранск, что мы и выполнили», - сказал один из задержанных.

Против фигурантов возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации. Суд отправил их в следственный изолятор.

#в стране и мире #Украина #ФСБ #Саранск #Мордовия #Задержание
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717