ФСБ задержала двух парней, снимавших для Киева объекты в Саранске

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мордовии, которые собирались поехать на Украину, чтобы воевать на стороне Киева. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Задержать 19-летних парней из Саранска удалось прямо в купе в вагоне поезда. На территорию противника они собирались попасть транзитом через третью страну.

Молодые люди установили контакт с представителем террористического объединения. Куратор дал им задание сфотографировать и снять на видео стратегические объекты в столице Мордовии.

«Со своим знакомым подал заявку, прошел анкетирование, после чего нам дали задание осуществить фото- и видеосъемку на территории города Саранск, что мы и выполнили», - сказал один из задержанных.

Против фигурантов возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации. Суд отправил их в следственный изолятор.