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В Липецкой области упал аэростат с подвесным грузом, его уничтожили

Подвесной груз, прикрепленный к объекту, уничтожили на месте сотрудники Росгвардии.
Анна Назайкина 2024-04-17 13:24:34
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Летательный объект аэростатного типа с подвесным грузом обнаружили в лесопосадках Липецкой области. Предположительно, он летел с территории Украины, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

Объект упал накануне утром в районе деревни Зеленый Луг Воловского района, детонация не произошла. От места падения до жилых построек было приблизительно 500 метров.

Уточняется, что к аэростату прикрепили подвесной груз. Его позже уничтожили на месте сотрудники Росгвардии.

Угрозы выброса опасных веществ не было, место происшествия оцепили. В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящий момент соответствующие службы выясняют все обстоятельства.

Накануне губернатор Липецкой области сообщил в своем Telegram-канале, что в Воловском округе обезвредили обломки метеозонда. По словам главы региона, его запустили с территории Украины.

#Липецкая область #наш эксклюзив #аэростат #метеозонд
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