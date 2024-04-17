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Пленный рассказал, что украинцы боятся гулять из-за мобилизации

Мужчины вынуждены ходить на работу либо поздно ночью, либо рано утром, чтобы избежать отправки на передовую.
2024-04-17 12:15:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Владимир Стельмашек рассказал, что на Украине люди боятся выходить на улицу, поскольку мужчин ловят представители военкоматов и отправляют на передовую. Видеозапись с рассказом пленного публикует Минобороны России.

«Люди боятся без повода выходить из своих домов. ТЦКашники останавливают и обыскивают автобусы и маршрутки на блокпостах. Проверяют документы у мужчин. Отправляют сразу в военкоматы или задерживают до выяснения личности», - сказал он.

По словам Стельмашека, патрули появились даже на проходных предприятий. Людей ловят на улицах и отправляют воевать. Чтобы избежать встречи с представителями военкоматов, молодые люди ходят на работу либо поздно ночью, либо рано утром. Как предполагает пленный, это связано с большими потерями украинской стороны в зоне боевых действий.

Стельмашек был пленен возле Часова Яра. Его с напарником отправили доставить аккумуляторные батареи на украинские позиции. Сначала везли на автомобиле, а потом они шли пешком. Напарник Владимира был ликвидирован ударом российского БПЛА, а сам Стельмашек блуждал по лесу, пока не вышел на российские позиции.

Пленный призвал соотечественников избегать мобилизации и указал на бессмысленность участия в боевых действиях. По его словам, у украинцев есть выбор - сдаться в плен или умереть.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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