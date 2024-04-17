В Индонезии извергающийся вулкан «изгнал» жителей целого острова

Все население индонезийского острова Руанг пришлось срочно эвакуировать из-за многочисленных извержений одноименного вулкана. Об этом сообщает портал Kompas со ссылкой на индонезийское вулканологическое агентство PVMBG. Со вчерашнего дня огненная гора извергалась уже трижды и ее активность возрастает. Власти объявили тревогу.

«По наблюдениям PVMBG... на сейсмограмме было также зафиксировано извержение горы Руанг с максимальной амплитудой продолжительностью около двух минут... грохочущие звуки извержения», - заявил глава вулканологического агентства PVMBG Хендра Гунаван.

Власти вывезли с острова 272 семьи, или 838 человек. Обошлось без погибших и пострадавших. Индонезия входит в «Огненное кольцо», в котором находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты.