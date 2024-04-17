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В Индонезии извергающийся вулкан «изгнал» жителей целого острова

Власти вывезли с индонезийского острова 272 семьи, или 838 человек, в результате извержения вулкана никто не погиб и не пострадал.
Ян Брацкий 2024-04-17 10:26:15
© Фото: nafoviking, Х © Видео: Sprinterfactory, theinformant_x, Х

Все население индонезийского острова Руанг пришлось срочно эвакуировать из-за многочисленных извержений одноименного вулкана. Об этом сообщает портал Kompas со ссылкой на индонезийское вулканологическое агентство PVMBG. Со вчерашнего дня огненная гора извергалась уже трижды и ее активность возрастает. Власти объявили тревогу.

«По наблюдениям PVMBG... на сейсмограмме было также зафиксировано извержение горы Руанг с максимальной амплитудой продолжительностью около двух минут... грохочущие звуки извержения», - заявил глава вулканологического агентства PVMBG Хендра Гунаван.

Власти вывезли с острова 272 семьи, или 838 человек. Обошлось без погибших и пострадавших. Индонезия входит в «Огненное кольцо», в котором находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты.

#вулкан #индонезия #эвакуация #извержение
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