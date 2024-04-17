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Уссурийские десантники ликвидировали опытного украинского снайпера

Также бойцы ВДВ взяли в плен четырех боевиков.
2024-04-17 07:25:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В снайперской дуэли бойцы Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ уничтожили противника и захватили в плен четырех солдат ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Получив данные от разведки об украинском снайпере с группой прикрытия, командование ВДВ поручило его ликвидацию снайперской группе десантников. Российские бойцы сразу же выдвинулись в район действия врага.

Уже на месте они оборудовали свои позиции и приступили к отслеживанию противника. Только на пятые сутки ожидания удалось заметить снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия, состоявшую из семи человек.

В ходе дуэли российские военные ликвидировали снайпера украинского спецподразделения и группу прикрытия. Позже десантники устроили засаду для группы эвакуации ВСУ. В плен взяли четырех боевиков.

«Мы их ждали пять дней, когда они выйдут. Мы знали, что они выйдут туда конкретно. Там был очень серьезный снайпер», - отметил командир снайперской группы.

После выполнения поставленной задачи снайперы уссурийских десантников благополучно вернулись в расположение.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #дуэль #снайпер #МО РФ #СВО
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