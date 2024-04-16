Одно из основных шоссе Кургана закрыто из-за паводка

В Кургане для движения автомобилей перекрыли шоссе Тюнина. Водителей просят объезжать данный участок трассы через поселок Керамзитный. Причина - подтопление проезжей части, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Управление МВД России по Курганской области информирует, что сегодня, 16 апреля, в 07.30 (05.30 мск) в связи с выходом талых вод на проезжую часть прекращено движение легкового транспорта по шоссе имени Тюнина в городе Кургане», - говорится в сообщении ведомства.

Между тем ситуация с паводками далека от нормализации. Синоптики предупредили об ухудшении погоды. Ожидаются дожди и сильный ветер. Это способствует ускорению течения воды в сторону Кургана, предупредили специалисты. Вода в реке Тобол продолжает прибывать. Неблагоприятные значения в 700 сантиметров уже достигнуты, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.

В регионе действует режим ЧС областного масштаба. На территории Курганской области в зоне риска 62 населенных пункта, 4 300 домов и 5 550 приусадебных участков. Свыше 18 тысяч человек могут быть эвакуированы, если уровень реки начнет повышаться слишком стремительно.