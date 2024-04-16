МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Одно из основных шоссе Кургана закрыто из-за паводка

Сегодня в Курганской области ожидаются дожди и порывистый ветер, что только усложнит ситуацию с паводками.
Ян Брацкий 2024-04-16 07:25:32
© Фото: Евгений Кузьмин, РИА Новости

В Кургане для движения автомобилей перекрыли шоссе Тюнина. Водителей просят объезжать данный участок трассы через поселок Керамзитный. Причина - подтопление проезжей части, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Управление МВД России по Курганской области информирует, что сегодня, 16 апреля, в 07.30 (05.30 мск) в связи с выходом талых вод на проезжую часть прекращено движение легкового транспорта по шоссе имени Тюнина в городе Кургане», - говорится в сообщении ведомства.

Между тем ситуация с паводками далека от нормализации. Синоптики предупредили об ухудшении погоды. Ожидаются дожди и сильный ветер. Это способствует ускорению течения воды в сторону Кургана, предупредили специалисты. Вода в реке Тобол продолжает прибывать. Неблагоприятные значения в 700 сантиметров уже достигнуты, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.

В регионе действует режим ЧС областного масштаба. На территории Курганской области в зоне риска 62 населенных пункта, 4 300 домов и 5 550 приусадебных участков. Свыше 18 тысяч человек могут быть эвакуированы, если уровень реки начнет повышаться слишком стремительно.

#в стране и мире #полиция #паводок #курган #шоссе
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717