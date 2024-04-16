Мощный ледоход на Амуре выдавил огромные глыбы на набережную в Хабаровске, где они сломали ограждения и повалили фонарные столбы. Место происшествия огородили специальной лентой и выставили охранника, который следит за тем, чтобы хабаровчане и гости города не подходили близко к береговой линии. Лед продолжает скрипеть и с большой долей вероятности пойдет дальше на набережную.

Амур - река с крутым нравом. Сильное течение и большая глубина. Особенно ярко его характер проявляется во время ледохода. Огромные глыбы несет вниз по течению и часто выносит за пределы реки.

На городской набережной уже приступили к ликвидации последствий ночного ледохода. Рабочие кувалдами разбивают огромные глыбы и устанавливают на место световые опоры. Стоит отметить, что полноценный ледоход на Амуре еще не начался. Специалисты опасаются, что может повториться история 2021 года, когда река «подарила» горожанам огромный айсберг, который выдавило на пешеходную зону.