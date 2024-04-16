Штурмовые отряды заняли опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Штурмовые отряды 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» продолжают уничтожать опорные пункты украинских националистов и зачищать освобожденные населенные пункты на Авдеевском направлении специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Операторы беспилотников провели воздушную разведку, вскрыли опорный пункт противника и передали его координаты подразделениям на передовой. Штурмовые отряды с нескольких направлений скрытно подошли и стремительно атаковали врага.

Сломив сопротивление боевиков, российские бойцы зачистили и заняли опорный пункт. В итоге удалось улучшить положение подразделений ВС РФ по переднему краю.

«Разбирать опорники помогли также танки и операторы ударных FPV-дронов, такая тактика хорошо себя показала», -отметил боец с позывным «Фитиль».

В ходе освобождения населенных пунктов огневую поддержку обеспечивают артиллерия и минометы, танки и ударные дроны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.