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Штурмовые отряды заняли опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Огневую поддержку бойцам обеспечивают артиллерия и минометы, танки и ударные дроны.
2024-04-16 06:42:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые отряды 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» продолжают уничтожать опорные пункты украинских националистов и зачищать освобожденные населенные пункты на Авдеевском направлении специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Операторы беспилотников провели воздушную разведку, вскрыли опорный пункт противника и передали его координаты подразделениям на передовой. Штурмовые отряды с нескольких направлений скрытно подошли и стремительно атаковали врага.

Сломив сопротивление боевиков, российские бойцы зачистили и заняли опорный пункт. В итоге удалось улучшить положение подразделений ВС РФ по переднему краю.

«Разбирать опорники помогли также танки и операторы ударных FPV-дронов, такая тактика хорошо себя показала», -отметил боец с позывным «Фитиль».

В ходе освобождения населенных пунктов огневую поддержку обеспечивают артиллерия и минометы, танки и ударные дроны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #штурмовые отряды #юг #Опорный пункт #СВО #Авдеевское направление
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