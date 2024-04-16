Расчет «Урагана» разгромил боевиков на границе с Белгородской областью

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Север» уничтожили позиции украинских боевиков в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

Артиллеристы-реактивщики несут боевое дежурство круглосуточно и постоянно находятся в полной боевой готовности - задача может поступить в любой момент. Как только звучит команда, расчеты «Ураганов» выезжают из укрытия и оперативно готовят установку к нанесению огневого поражения.

Благодаря действиям разведывательных подразделений группировки на одном из направлений был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и артиллерийскими системами иностранного производства. Расчет «Урагана» добирается из своих укрытий до точки пуска ракет всегда разными маршрутами. Военнослужащие приводят в боевое положение свою машину. Наводятся на цель и начинают по ней работать 220-мм реактивными снарядами.

«Цели - пехота, техника, укрепрайоны противника. Техника надежная, проблем с ней не было никогда. Достаточно проходимая, быстрая, маневренная. Расчет работает великолепно, с ним уже достаточно долго, все быстро делается. Команды выполняются четко и своевременно. У ребят такая же общая цель, как и у всех, быстрее добиться победы», - рассказал командир подразделения с позывным Балу.

Ответ разведки приходит быстро - цель поражена. Но теперь счет идет на секунды - нужно быстро свернуться и убывать в укрытие. Боевики, зная мощь «Ураганов», пытаются их выследить.

Ранее в Минобороны России показали, как бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ уничтожила украинских националистов в опорном пункте на Северском направлении. Экипажи Т-80 и БМД-2К-АУ прорвались к опорному пункту неприятеля и открыли по нему огонь.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.