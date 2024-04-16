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Костромские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Часов Яре

Националистов ликвидировали при помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
2024-04-16 06:55:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерия Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск постоянно наносит удары по выявленным целям на Артемовском участке Донецкого направления специальной операции. Российские военные систематически уничтожают живую силу и боевую технику украинских националистов.

Недавно расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Костромского гвардейского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ уничтожили командный пункт врага. Он находился в одном из ангаров в промышленной зоне города Часов Яр.

От получения координат цели до первого залпа прошли считанные секунды. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

После первого залпа артиллеристы провели корректировку и осуществили повторный залп, в результате которого было уничтожено до взвода резервов боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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