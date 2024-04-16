Смотрели каждое видео: как родные искали и нашли бабушку из Авдеевки

Людмила Петровна Руденко слышит голос своей внучки Юлии впервые за два года. От волнения она не сразу может прийти в себя. На том конце - новые лица: за время разлуки с родственниками Людмила Петровна еще раз стала прабабушкой.

Этот импровизированный телемост состоялся благодаря волонтерам «Народного фронта». Связь семьи с Людмилой Петровной прервалась с начала СВО. С тех пор ее родные внимательно следили за новостями из Авдеевки, не пропуская ни одного видео из города в соцсетях.

«Связаться с ней вообще возможности не было. Я подписывалась на все каналы - российские, украинские, мониторила каждое видео, чтобы хотя бы где-то, где гуманитарку выдают, может она там мелькнет», - говорит внучка Юлия Сагнак.

И вот спустя почти два года Юлия увидела свою бабушку, всего на мгновение попавшую в кадр на гуманитарной акции «Народного фронта». Девушка сразу же обратилась к волонтерам с просьбой помочь связаться с ней. Все оставшиеся в Авдеевке мирные жители в «Народном фронте» на карандаше. Волонтеры каждый день доставляют в освобожденный город продукты питания, вещи первой необходимости, генераторы, всегда готовы помочь по хозяйству. Поэтому найти Людмилу Петровну не составило труда.

«Ребята очень хорошо относятся, помогают, все приносят. Если бы не они, мы бы тут не повыживали», рассказывает бабушка.

С 2014-го, после госпереворота на Украине, родственники созванивались каждую неделю. Уже тогда националисты цеплялись даже к старикам лишь за русскую речь. После начала СВО телефон Людмилы Петровны больше не отвечал. Контактов соседей и знакомых тоже не оказалось, а приехать лично было невозможно. Тревожное ожидание повисло в семье на долгие два года.

«Там страшно было. Когда ты знаешь, что там есть люди, которые просто неадекватные, конечно страшно. Но мы знали, что мама у нас смелая», - говорит дочь Ольга Чобитько.

Людмила Петровна расспрашивает внучку об обстановке дома, переживает за внуков и правнуков. За десять лет вблизи линии соприкосновения женщина отвыкла от жизни без разрывов снарядов.

«Саратов? Слышала такой город. Бомбят его? Стреляют? Нет. Ну и хорошо. Берегите деток», - говорит со своими бабушка.

Людмила Петровна в ближайшее время получит российский паспорт. Мирная жизнь постепенно возвращается в Авдеевку, и как только навестить ее будет безопасно, женщину ждет встреча со всей ее большой семьей.

«Как только разминируют, откроют дорогу, мы все приедем», обещают родные.