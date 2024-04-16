В Центральный музей ВС РФ передали уникальную коллекцию военных денег

Банкноты, которые печатали нацисты на территории оккупированных стран, были по сути ничем не обеспечены. Расчет был на то, чтобы создать видимость законной рыночной торговли. Ведь просто так изымать у населения собственность было запрещено Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны. Так и родилась эта схема по сути глобального финансового обмана.

Пожухшие от времени, выцветшие бумажки как основа будущего благосостояния третьего рейха, который задумывался как перераспределение всех мировых ресурсов в пользу исключительно одной арийской расы. Но если о плане «Барбаросса» по молниеносному, как считали тогда, захвату СССР, уже давно хорошо известно, то о существовании еще одного - под кодовым названием «Ольденбург» - до недавнего времени были осведомлены лишь финансисты. Это, например, золотые так называемого генерал-губернаторства оккупированных польских областей. С приходом туда нацистов они наладили выпуск собственной валюты в Кракове и покупали на нее продукты, топливо и фуражное зерно для лошадей.

«То есть они тем самым переложили бремя своих расходов на территорию, которую завоевали», - пояснил Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета при Правительстве РФ.

Там же была создана сеть, так называемых, имперских кредитных касс, которые для немецких войск на оккупированной территории выпускали отличающиеся от всех остальных денежные знаки. Чтобы на них не могли купить, например, отравленные партизанами продукты питания, оборот таких купюр был исключительно внутри гарнизонов Вермахта. Это карбованцы, так называемого, рейхскомиссариата Украины были в обращении в западной и центральной частях страны. Своя валюта, как выяснилось, была и для привилегированной части узников нацистских концлагерей.

Отдельно стоит стенд, посвященный планам по порабощению восточной части СССР со стороны милитаристской Японии. Но она так и не решилась напасть на Россию. Хотя там уже были напечатаны рубли с надписью «императорское японское правительство» на русском языке. Сегодня это единственный экспонат из переданной в дар Центральному музею Вооруженных сил, личной коллекции ректора Финансового университета Станислава Прокофьева, представленный там не в оригинале, а копии.

«Они в 1944 году пустили под нож все эти несколько вагонов заготовленных денег. Это очень-очень редкий экспонат. Очень редко на разных аукционах появляются оригиналы. Если это получится, то, я думаю, будет правильно, что мы его купим и сюда передадим - не в музей нашего университета, но пока не получается», - сказал ректор.

Мьянме - это современное название Бирмы - повезло меньше. Она 3 года находилась в японской оккупации. Это рупия с надписью почему-то на английском языке и только, если приглядеться, внизу - японские иероглифы. Это гульден на голландском языке, который тогда был в обращении в оккупированной бывшей колонии Нидерландов - Ост-Индии, сегодня это территория современной Индонезии.

«Много выставок мы проводим, и была выставка к столетию Вооруженных Сил. Сегодня тоже уникальное событие - в дар музею, в дар Вооруженным Силам передана уникальная коллекция военных денег, которые еще раз подтверждаю, что воюют не только танки, воюют не только пушки, воюют и финансами. Финансовое оружие - тоже очень сильное оружие», - сказала Татьяна Шевцова, заместитель Министра обороны РФ.

Первыми, так называемую, валюту освобождения со свержением Муссолини в Италии отпечатали США и Великобритания. В Австрии на смену рейхсмарки пришли шиллинги. Американцы передали бумагу и типографскую краску.

Некрасивая история получилась с Францией, освободив которую с высадкой в Нормандии и падением режима Виши союзники потребовали признать ее оккупационной зоной США. И соответственно наладить там выпуск собственной валюты - военного франка.

«Так вот Шарль де Голль в конце 1960-х годов через 25 лет собрал по максимуму все доллары, которые можно было собрать в Франции, погрузил их на пароход, его назвал «Золотой пароход», и отправил их в Нью-Йорк, с требованием забрать эти деньги и загрузить золото на пароход», - рассказал Станислав Прокофьев.

Три месяца увещеваний, и США в итоге выполнили требования де Голля. Сегодня эта заветная мечта для коллекционеров со всего мира хранится в Центральном музее Вооруженных сил.