Три лидера и руно: почему Ялтинскую конференцию назвали «Аргонавт»

Ялтинская конференция стала второй по счету встречей лидеров стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Эта многосторонняя встреча, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года, сыграла большую роль в истории не только нашей страны, но и всего мира. Корреспондент «Звезды» побывала в Ливадийском дворце и узнала, почему операцию назвали «Аргонавт».

Напомним, сегодня отмечается 80-летие освобождения Ялты. Ее очистили от фашистов в ходе Крымской наступательной операции. Город находился в оккупации 879 дней, и за это время гитлеровцы разрушили пристань и морской вокзал.

Научный сотрудник Ливадийского дворца Александр Оранский объяснил, что каждое мероприятие на высоком уровне, подобно встрече Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, имело свое кодовое название, чтобы противник не мог знать, о чем идет речь, и как-то воспрепятствовать подобному событию.

Например, по предложению премьер-министра Великобритании Крымская конференция проходила в документах под названием «Аргонавт». Под этим кодовым словом встреча впоследствии и вошла в историю.

Черчилль как бы провел аналогию между героями мифов и лидерами трех стран, которые подобно аргонавтам отправляются на черноморские берега. С идеей согласились и в Вашингтоне.

«Как написал Рузвельт: “Мы же прямые потомки”. Он имел в виду героев древнегреческих мифов, которые на корабле “Арго” отправились в Колхиду на поиски золотого руна. Почему-то Рузвельт посчитал, что он потомок аргонавтов», - объяснил Оранский.

Кроме Ливадийского дворца, встречи также проходили в Юсуповском и Воронцовском дворцах. Однако основные переговорные процессы проходили именно в Ливадийском дворце. В общей сложности здесь за дни конференции состоялось восемь официальных встреч.

О том, как ялтинцы обманывали фашистов, чтобы те не увезли ценнейшие культурные экспонаты из Воронцовского дворца, читайте в Telegram-канале «Звезды», а об истории ялтинского ветерана, который, будучи еще совсем мальчишкой, отправился на фронт, можно узнать на нашей странице в VK.