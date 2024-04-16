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Путин подписал указ о выплатах добровольцам, вступившим в Росгвардию

Добровольцы в составе Росгвардии будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные - в случае смерти военного.
Андрей Аркадьев 2024-04-16 16:08:01
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах и компенсациях участникам военной операции на Украине, вступившим в добровольческие формирования Росгвардии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Среди мер поддержки, которые полагаются задействованным в спецоперации росгвардейцам, - компенсации за ранение или по инвалидности. В случае смерти их родные получают компенсации.

Ранее глава Российского государства ввел обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях как добровольцы.

Страховые выплаты в случае гибели застрахованного или смерти его от ранений в течение года со дня прекращения контракта от ран и увечий составят более 3,1 миллиона рублей.

#Путин #росгвардия #Добровольцы
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