Путин подписал указ о выплатах добровольцам, вступившим в Росгвардию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах и компенсациях участникам военной операции на Украине, вступившим в добровольческие формирования Росгвардии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Среди мер поддержки, которые полагаются задействованным в спецоперации росгвардейцам, - компенсации за ранение или по инвалидности. В случае смерти их родные получают компенсации.

Ранее глава Российского государства ввел обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях как добровольцы.

Страховые выплаты в случае гибели застрахованного или смерти его от ранений в течение года со дня прекращения контракта от ран и увечий составят более 3,1 миллиона рублей.