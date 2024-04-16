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Из горящего здания фондовой биржи в Копенгагене спасли ценную картину

Спасенное полотно - одна из самых известных работ художника Педера Северина Кройера, датируемая 1895 годом.
Ирина Егорова 2024-04-16 13:31:12
© Фото: UKRinDNK, Х © Видео: PhoenixCNE_News, BreakingMinutes, UKRinDNK, Х

Из горящего здания старой фондовой биржи в Копенгагене удалось спасти картину. Спасенное полотно - одна из самых известных работ датского художника Педера Северина Кройера «Копенгагенская фондовая биржа».

Картина была написана в 1895 году, на ней изображены биржевые служащие.
Полотно перенесли в безопасное место, для этого потребовалось пять человек, передает ТАСС. Многие другие драгоценности также удалось оперативно эвакуировать, но ценность представляла и архитектура самого здания, которое пострадало от пожара.

Во время пожара, который охватил здание биржи, рухнул 54-метровый шпиль, имеющий форму переплетенных хвостов четырех драконов. Ранее уточнялось, что историческое здание находилось на реконструкции. Пока причины возгорания неизвестны, информации о пострадавших нет.

#в стране и мире #пожар #Копенгаген #Дания #картина #фондовая биржа
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