Из горящего здания фондовой биржи в Копенгагене спасли ценную картину

Из горящего здания старой фондовой биржи в Копенгагене удалось спасти картину. Спасенное полотно - одна из самых известных работ датского художника Педера Северина Кройера «Копенгагенская фондовая биржа».

Картина была написана в 1895 году, на ней изображены биржевые служащие.

Полотно перенесли в безопасное место, для этого потребовалось пять человек, передает ТАСС. Многие другие драгоценности также удалось оперативно эвакуировать, но ценность представляла и архитектура самого здания, которое пострадало от пожара.

Во время пожара, который охватил здание биржи, рухнул 54-метровый шпиль, имеющий форму переплетенных хвостов четырех драконов. Ранее уточнялось, что историческое здание находилось на реконструкции. Пока причины возгорания неизвестны, информации о пострадавших нет.