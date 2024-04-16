Коллега Квочура рассказал, как летчик дозаправил истребитель в облаках

Заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Бирюков рассказал, как летчик-испытатель Анатолий Квочур смог дозаправить истребитель в облачном небе благодаря спутниковому радионавигационному комплексу (СРНК).

«Был изобретен и начал проходить испытания так называемый спутниковый радионавигационный комплекс, который позволял производить дозаправку даже в облаках. Ведь до сих пор в принципе стыковка самолета, заправляемого танкером, происходит в визуальных условиях», - поделился Бирюков.

Квочур совместно с инженерами принимал участие в работе над СРНК. Система позволяла в облачном небе при плохой видимости подойти самолету к конусу заправки и состыковаться. Точность к тому времени составляла около метра.

«Я на танкере взлетел из Новосибирска, а Анатолий взлетел из Жуковского. И где-то в районе Барнаула мы должны были встретиться. Но погода как раз была там не очень хорошая. И сплошные облака, и была, значит, вероятность и опасность посадки на запасном аэродроме ему. То есть это, значит, неудача, так сказать, всего этого эксперимента. Срыв. И вот благодаря этой системе, которая сработала в тот момент, он прямо нашел меня в облаках, в облаках подошел непосредственно к танкеру конусом и удачно состыковался», - рассказал Бирюков.

Кроме того, летчики расширили диапазон возможностей заправки, в частности, стыковались на высоте 100 метров. В условиях турбулентности стыковку с авиатанкером выполнять тяжело. Элемент пилотажа требует от экипажей профессиональной выучки и психологической устойчивости.

«Зато для противовоздушной обороны противника заправка на такой высоте, она практически не может быть замечена. Также подняли высоту заправки. Раньше она была там до 8 000 метров. Мы заправлялись на 12-12,5 тысячи метров. То есть вот этот большой диапазон тоже мы параллельно осваиваем для того, чтобы расширить возможности самолетов для полетов на дальние расстояния», - пояснил Бирюков.

Ранее сообщалось, что Квочур умер в возрасте 71 года. Летчик участвовал в испытаниях Су-17, МиГ-29 и МиГ-31. На международном авиасалоне в Ле-Бурже Квочур катапультировался из падающего истребителя МиГ-29 в последний момент, удостоверившись, что машина не упадет на зрителей. В 1995 году совершил сверхдальний перелет на истребителе Су-27 из Жуковского в Мельбурн.