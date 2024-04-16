Масштабы паводка в Томске показали на кадрах с коптера

Ситуация с паводком в Томской области стабилизировалась. Об этом «Звезде» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Константин Кондратьев. Самая сложная обстановка в селе Вершинино. Даже после того, как вода начала убывать, ее уровень все еще выше метра. Подтоплены 30 частных жилых домов. Это самое массовое подтопление жилой застройки. Общее число дачных участков, ушедших под воду, измеряется сотнями.

Осложняют прохождение паводка ледовые заторы на реке Томь. На сегодняшний момент лед скопился в двух местах - у протоки Светлая и в городской черте Томска. Спасатели ведут подрывные работы, чтобы река освободилось и вместе с ледоходом снизился ее уровень.

Ситуацию осложняет погода. Если накануне в Томской области шли дожди, то теперь столбики термометров опустились ниже нуля. Лед снова крепнет, а промоины подмерзают, сетуют спасатели. С их слов, как только получится справиться с затором в городской черте - ситуация с паводком начнет улучшаться.