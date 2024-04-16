МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Масштабы паводка в Томске показали на кадрах с коптера

Более быстрому прохождению паводка в Томской области препятствуют ледовые заторы на реке Томь и низкая температура, сообщили в МЧС России.
Ян Брацкий Надежда Котормус 2024-04-16 12:46:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ситуация с паводком в Томской области стабилизировалась. Об этом «Звезде» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Константин Кондратьев. Самая сложная обстановка в селе Вершинино. Даже после того, как вода начала убывать, ее уровень все еще выше метра. Подтоплены 30 частных жилых домов. Это самое массовое подтопление жилой застройки. Общее число дачных участков, ушедших под воду, измеряется сотнями.

Осложняют прохождение паводка ледовые заторы на реке Томь. На сегодняшний момент лед скопился в двух местах - у протоки Светлая и в городской черте Томска. Спасатели ведут подрывные работы, чтобы река освободилось и вместе с ледоходом снизился ее уровень.

Ситуацию осложняет погода. Если накануне в Томской области шли дожди, то теперь столбики термометров опустились ниже нуля. Лед снова крепнет, а промоины подмерзают, сетуют спасатели. С их слов, как только получится справиться с затором в городской черте - ситуация с паводком начнет улучшаться.

#Томская область #паводок #МЧС России #наш эксклюзив #Томь #ледовые заторы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717