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Д-30 превратили в пепел склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

После поражения цели расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие.
2024-04-16 12:03:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты орудий Д-30 морских пехотинцев Черноморского флота обрушили снаряды на позиции украинских боевиков на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

«Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На записи показано, как расчет Д-30 разворачивает замаскированное орудие, наводит на цель и ведет огонь. Помогают артиллеристам в корректировке огня беспилотники. По полученным с помощью дронов координатам наносятся удары.

После поражения цели расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие. В описании к видео говорится, что от расчета установок цели и нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #д-30 #МО РФ #СВО
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