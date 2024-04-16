Д-30 превратили в пепел склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты орудий Д-30 морских пехотинцев Черноморского флота обрушили снаряды на позиции украинских боевиков на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

«Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На записи показано, как расчет Д-30 разворачивает замаскированное орудие, наводит на цель и ведет огонь. Помогают артиллеристам в корректировке огня беспилотники. По полученным с помощью дронов координатам наносятся удары.

После поражения цели расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие. В описании к видео говорится, что от расчета установок цели и нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.