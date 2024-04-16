«Град» обрушился на опорники ВСУ под Угледаром

Кадры боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 «Град» артиллерии отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» публикует Министерство обороны РФ. По данным ведомства, артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам ВСУ под Угледаром.

На записи видно, как расчет выдвинулся в заданный район. Также показано, как «Грады» ведут огонь. Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение целей.

Боевые выезды выполняются ежедневно, артиллеристы бьют врага как в дневное, так и в ночное время суток. Действуют профессионально и слаженно, за считаные минуты занимают позицию, разворачивают установку и открывают огонь.

Для того чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии ВСУ или удар вражеского беспилотника, расчеты оперативно покидают позицию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.