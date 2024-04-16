В «Современнике» заработал музей о театре и его актерах

Большой архив, богатая история и множество экспонатов. В театре «Современник» открыли свой музей. Он о людях, о спектаклях и о том, что обычно остается за кулисами. Редкие кадры, позволяющие заглянуть за кулисы театральной сцены и вместе с труппой театра «Современник» отправиться, например, на гастроли в Вологду. Театр, который, в отличие от всех остальных, был создан, как говорили тогда, по инициативе снизу, вначале во главе с Олегом Ефремовым, а затем и Галиной Волчек, никогда не отделял искусство от окружающей его действительности. Тем символичнее, что музей у «Современника» появился только сейчас - долгое время там предпочитали не оглядываться назад и жить, что называется, настоящим. Хотя процесс создания спектаклей здесь всегда был тщательно задокументирован.

«Они поменяли интонацию, вот я вам что хочу сказать, поменяли интонацию в театре. Зритель недоумевал: "Как можно так общаться? Как на улице, как в семье". А это говорит о том, что они большие люди в мировом театре», - сказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Игорь Кваша, Олег Табаков и Евгений Евстигнеев стояли у истоков создания «Современника». После ухода во МХАТ Ефремова театр на Чистых прудах два года управляется коллегиально. Пока его главным режиссером, а затем худруком - вначале, кстати, против собственной воли и мнения ЦК - не становится Галина Волчек.

«Главным режиссером театра в 1972 году становится женщина, еврейка и беспартийная. Какой мощи должен был быть театр, который решение своего общего собрания продавил. Этого Волчок не делала, она бежала от того, чтобы ее назначили», - вспомнила автор концепции музея, в 1995-2020 годах - заведующая литературной частью театра «Современник» Евгения Кузнецова.

Пробивная сила Волчек, или, как ее ласково называли, Волчок, и вера в то, что она делает, сворачивали на ее пути горы. Чего стоит попытка запрета в одном из ее спектаклей песен Высоцкого - она отказалась их убрать. А в 1978 году, в разгар холодной войны, первой из советских режиссеров получила разрешение на выезд в США, где с успехом прошел ее «Эшелон». Спектакль об эвакуации в Великую Отечественную женщин и детей.

«Он нетипичный театр, он театр-исключение. Таким позже стал Театр на Таганке. Есть театры классические, которые становятся современными. А этот театр современный, который стал классикой», - полагает приглашенный артист театра «Современник» Леонид Ярмольник.

«Крутой маршрут» - о противостоянии личности и государства и нелегкой женской доле - 30 лет не сходил со сцены. Это уже 68-й театральный сезон. Он посвящен юбилею Волчек, которой исполнилось бы в декабре 90 лет.

«Для меня этот музей - это прямо про театр "Современник", в том смысле, что он очень живой. У нас эта связь не прекратится никогда с нашими создателями и нашей историей, которую собирали с первого дня основания. Вот что ценно», - уточнила заслуженная артистка РФ Алена Бабенко.

За более чем 60 лет служения в театре Волчек поставила в «Современнике» почти 40 спектаклей, три из которых - «Пигмалион», «Три товарища» и «Три сестры» - идут до сих пор. Афиши с этими и многими другими названиями сегодня буквально наполнены скрытым внутренним смыслом. С обратной стороны - цитаты из жизни и творчества Волчек. Своего рода напутствие как тем, кто благодаря ей получил путевку в жизнь, так и вчерашним выпускникам театральных училищ.