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Экипаж Ми-35М разрушил украинские укрепления на Купянском направлении

Удар по опорным пунктам врага и пехоте ВСУ наносился неуправляемыми ракетами.
2024-04-16 11:10:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж российского вертолета Ми-35М нанес удар по вражеским укреплениям и пехоте на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что удар наносили неуправляемыми авиаракетами по заранее заданным координатам. 

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего благополучно вернулся на аэродром. 

Летчик Алексей отметил, что полет выполнялся с огибанием рельефа местности. Передовой авианаводчик доложил о поражении всех указанных целей. 

Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС России разнесла в клочья опорник с пехотой ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #вертолеты #Купянское направление
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