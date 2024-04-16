Экипаж Ми-35М разрушил украинские укрепления на Купянском направлении

Экипаж российского вертолета Ми-35М нанес удар по вражеским укреплениям и пехоте на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточняет, что удар наносили неуправляемыми авиаракетами по заранее заданным координатам.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего благополучно вернулся на аэродром.

Летчик Алексей отметил, что полет выполнялся с огибанием рельефа местности. Передовой авианаводчик доложил о поражении всех указанных целей.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС России разнесла в клочья опорник с пехотой ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.