Пленный украинец рассказал, что его не научили стрелять из автомата

Взятый в плен российскими бойцами украинец Тарас Мельничук рассказал, что после мобилизации его даже не обучили стрелять из автомата, а также разбирать оружие. Министерство обороны России публикует видео беседы с пленным.

«Продержали в военкомате два дня и отправили в 21-й батальон (отдельный батальон специального назначения. - Прим. ред.). В батальоне подготовки тоже не было, я не умею стрелять из автомата, пользоваться им и разбирать», - сказал Мельничук.

Затем Тарасу приказали отнести воду на позицию, но он не знал местности. Проводник отказался идти вместе с Мельничуком, показал на карте точку, где расположена позиция, и велел следовать в данном направлении. Тарас попытался дойти до точки, в результате вышел к позиции, но это оказалась позиция русских солдат.

Мельничук сдался в плен. Пленный заявил, что воевать не умеет, а конфликт считает бессмысленным. Он напомнил, что когда-то русские и украинцы жили в рамках одного государства, и указал на необходимость садиться за стол переговоров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.