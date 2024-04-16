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Пленный украинец рассказал, что его не научили стрелять из автомата

Украинский боевик заблудился и попал в плен к российским военнослужащим.
2024-04-16 10:49:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Тарас Мельничук рассказал, что после мобилизации его даже не обучили стрелять из автомата, а также разбирать оружие. Министерство обороны России публикует видео беседы с пленным.

«Продержали в военкомате два дня и отправили в 21-й батальон (отдельный батальон специального назначения. - Прим. ред.). В батальоне подготовки тоже не было, я не умею стрелять из автомата, пользоваться им и разбирать», - сказал Мельничук.

Затем Тарасу приказали отнести воду на позицию, но он не знал местности. Проводник отказался идти вместе с Мельничуком, показал на карте точку, где расположена позиция, и велел следовать в данном направлении. Тарас попытался дойти до точки, в результате вышел к позиции, но это оказалась позиция русских солдат.

Мельничук сдался в плен. Пленный заявил, что воевать не умеет, а конфликт считает бессмысленным. Он напомнил, что когда-то русские и украинцы жили в рамках одного государства, и указал на необходимость садиться за стол переговоров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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