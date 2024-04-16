В Ростове-на-Дону вдвое увеличилось число желающих подписать контракт

Число желающих поступить на военную службу по контракту в последние недели увеличилось вдвое. В Ростове-на-Дону пункты отбора даже перешли на круглосуточный режим работы. Так, например, Петр Макаров преодолел более 3 тысяч километров, чтобы заключить контракт именно в донской столице, так как оттуда можно быстрее добраться в зону специальной операции. Отправиться на СВО решил после трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Это большая трагедия для всей страны. Что-то нужно с этим делать, чтобы это предотвратить, остановить. Поэтому я здесь», - говорит Петр Макаров.

В центр отбора в Ростове-на-Дону приходят кандидаты разного возраста, профессий, с военным опытом и без. Есть и те, кто вышел на пенсию. Так, Олег Ахметзянов проходит обследование и надеется, что он подойдет для службы в разведке.

«Прослужил в погонах 22 года. Был и в Министерстве обороны, и в Министерстве юстиции. В прошлом году ушел на пенсию», - рассказал он.

Таких неравнодушных и отважных граждан много. Количество желающих подписать контракт растет.

«Пункт отбора работает в круглосуточном режиме. После трагедии в Московской области поток людей увеличился в два раза», - подчеркнул начальник областного пункта отбора на военную службу по контракту Денис Головченко.

Работу пункта отбора сделали удобной. На месте кандидаты заполняют заявление, проходят профотбор, медицинский осмотр и сдают анализы. Все процедуры проводятся примерно за полтора дня.