Суд арестовал пять человек после аварии на фуникулере в Анталье

Суд арестовал пять человек в процессе расследования аварии на фуникулере в Анталье, которая привела к гибели одного человека и 17 пострадавшим. Об аресте сообщил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч в соцсети Х.

По его словам, всего под подозрением было 14 человек. Среди арестованных - сотрудники компании, ответственные за обслуживание и ремонт фуникулера. Глава ведомства добавил, что расследование инцидента продолжается.

Напомним, что поломка на фуникулере в Анталье произошла 12 апреля. Канатная дорога Тюнектепе была загружена из-за праздника. Предварительной причиной аварии стала коррозия металлических конструкций или нехватка крепежных элементов конструкции.