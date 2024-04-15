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Суд арестовал пять человек после аварии на фуникулере в Анталье

После падения кабинки фуникулера и гибели одного человека началось расследование инцидента. Всего задержано 13 фигурантов дела. Среди арестованных - ответственные за обслуживание и ремонт фуникулера.
Ирина Егорова 2024-04-15 09:25:09
© Фото: Depo PhotosKeystone Press Agency, Global Look Press

Суд арестовал пять человек в процессе расследования аварии на фуникулере в Анталье, которая привела к гибели одного человека и 17 пострадавшим. Об аресте сообщил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч в соцсети Х. 

По его словам, всего под подозрением было 14 человек. Среди арестованных - сотрудники компании, ответственные за обслуживание и ремонт фуникулера. Глава ведомства добавил, что расследование инцидента продолжается.

Напомним, что поломка на фуникулере в Анталье произошла 12 апреля. Канатная дорога Тюнектепе была загружена из-за праздника. Предварительной причиной аварии стала коррозия металлических конструкций или нехватка крепежных элементов конструкции.

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