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Бойцы Ясненского ракетного соединения раздали воду жителям Оренбуржья

Стратегические ракетчики ежедневно развозят питьевую воду, адресную гуманитарную помощь и эвакуируют население в зоне затопления.
2024-04-16 06:10:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие сводного инженерного подразделения Ясненского ракетного соединения привезли очередную партию питьевой воды жителям Оренбуржья, которые после прорыва дамбы остались без водоснабжения.

Стратегические ракетчики каждый день развозят питьевую воду в труднодоступные районы, оказывают нуждающимся адресную гуманитарную помощь и эвакуируют население в зоне затопления. С начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации они подготовили и выдали населению региона больше 130 тысяч литров питьевой воды.

Военные используют плавающие транспортеры, моторные лодки, крупногабаритную технику повышенной проходимости и автомобильные автоцистерны АЦ-10.

Всего для оказания помощи нуждающимся задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц спецтехники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Оренбургская область #питьевая вода #гуманитарная помощь #ясненское ракетное соединение
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