Бойцы Ясненского ракетного соединения раздали воду жителям Оренбуржья

Военнослужащие сводного инженерного подразделения Ясненского ракетного соединения привезли очередную партию питьевой воды жителям Оренбуржья, которые после прорыва дамбы остались без водоснабжения.

Стратегические ракетчики каждый день развозят питьевую воду в труднодоступные районы, оказывают нуждающимся адресную гуманитарную помощь и эвакуируют население в зоне затопления. С начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации они подготовили и выдали населению региона больше 130 тысяч литров питьевой воды.

Военные используют плавающие транспортеры, моторные лодки, крупногабаритную технику повышенной проходимости и автомобильные автоцистерны АЦ-10.

Всего для оказания помощи нуждающимся задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц спецтехники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.