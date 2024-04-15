«Это другое»: как в мире обсуждают удар Ирана по Израилю

Париж, Амстердам, Берлин - улицы европейских столиц окрасились в цвета палестинского флага. Люди требуют прекращения огня в секторе Газа и отказа от поставок Израилю оружия. Да и сам конфликт уже далеко не локальный. Однако те, к кому обращаются, следуют заветам партии войны, а не мира. Президент Франции в свете ответных ударов Ирана по Израилю не нашел способа лучше, чем усилить напряженность в регионе.

«Нужно убедить страны региона в том, что Иран является угрозой. Усилить санкции, ужесточить давление на атомную отрасль, а затем найти путь к миру в регионе», - заявил Эммануэль Макрон.

«Мир» для Франции, Великобритании и США выглядит искаженно. Коалиция отказалась подтвердить неприкосновенность дипломатических объектов. То есть, они в открытую стирают базовые принципы международного права. Когда 2 апреля Совбез ООН обсуждал удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, Запад промолчал. Тегерану ничего не оставалось, как провести ответную операцию в рамках неотъемлемого права на самооборону.

«Если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы не раздумывая обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. А вот когда речь заходит о других государствах, их правах и их гражданах, - это другое, как вы любите говорить. Тут включается ваша излюбленная аргументация про недостаток информации и т.п. Вот и сегодня в СБ сегодня разворачивается парад лицемерия и двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать», - заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

И вот то самое «другое» в исполнении главы МИД Великобритании. Ведущая спросила: как насчет негодования Ирана по поводу того, что сравняли с землей часть их собственной территории?

«Я бы сказал, что это другое... То, что сделал Израиль в Дамаске. Ведь Иран запустил по Израилю более 300 единиц вооружения! Впервые! Это абсолютно другое!» - сказал Дэвид Кэмерон.

Но если бы враг сравнял с землей одно из британских посольств, «мы бы ответили очень жестко», добавил он.

Американский постпред Роберт Вуд словно и не слышал выступление российского дипломата. США ожидаемо призывают к осуждению Ирана и обещают непоколебимую поддержку Тель-Авиву. При этом глава Белого дома так и не решился выступить с заявлением: его обращение то анонсировали, то опровергали. В итоге решили не усугублять и без того накаленную обстановку. Демократы зашли с другого: в атаке Ирана виновен Дональд Трамп, докладывает Джон Кирби журналистам Fox News.

«Трудно, взглянув на все, что сделал президент Байден, сказать, что мы как-то смягчили отношения с Ираном. Это именно предыдущая администрация решила вывести нас из иранской сделки. Теперь же Иран стал гораздо ближе к возможности получить ядерное оружие, чем до избрания господина Трампа», - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Сам Вашингтон все ближе к открытому противостоянию с Ираном, учитывая, что ВВС США также сбивали иранские ракеты. Армия обороны Израиля сообщила об успешном отражении атаки: 99% перехватов стоили, по некоторым оценкам, более миллиарда долларов.

«Когда нас атаковали с четырех сторон, это означало объявление войны. Сейчас мы ведем переговоры с нашими партнерами, рассматриваем все варианты, и я совершенно уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего народа. Однако я заявляю, что Израиль ищет мира, а не войны», - заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Информация о результатах операции от КСИР противоречит израильским данным. Поражены две авиабазы: Неватим и в пустыне Негев. Иранские военные не разглашают подробности о том, какое оружие применяли, однако государственные СМИ публикуют такие данные: сотни БПЛА-камикадзе «Шахед», способных пролететь 2 тысячи км с боезарядом до 50 кг, баллистические ракеты «Имад» - преодолевают кратчайший путь до Израиля через Ирак, Сирию и Иорданию, более 30 крылатых ракет «Павех» и прочие баллистические ракеты без указания специфики.

«Что касается части ударов, по которым у нас есть точные и задокументированные отчеты, все указывает на то, что эта операция оказалась более успешной, чем мы ожидали», - заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.

В ближайшие дни руководство еврейского государства определится с ответом на действия Тегерана. Иран уже передал свое послание Израилю через Египет. Содержание неизвестно, однако тема заявлена как «жесткий ответ на любую израильскую авантюру».