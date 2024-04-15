Нешуточный «Чебурашка»: как «Красуха» ослепляет самолеты противника

30 минут нужно на то, чтобы привести машину в боевую готовность, замаскировать и покрыть радиус до 300 километров. На это она способна. Расчету комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха» не до промедлений.

«Самолет с территории противника пытался вести радиолокационную разведку наших объектов. Была применена ответная помеха. Радары были ослеплены, и в течение 3-4 минут противник свою деятельность прекратил», - рассказывает оператор модуля помех комплекса РЭБ «Красуха» с позывным «Веселый».

Это было накануне. Сейчас цель еще предстоит определить.

«Красуха» - можно сказать, радиоэлектронный щит группировки прикрытия госграницы. Сама способна обнаружить, сама - поразить. Ее цели - бортовые радиолокационные системы самолетов и вертолетов противника. «Красуха» их ослепляет, лишая пилотов возможности ориентироваться в пространстве.

Несмотря на грозные возможности комплекса, бойцы называют его в шутку «Чебурашкой». Нетрудно догадаться, почему. Вот эти экраны по бокам антенного блока напоминают уши известного персонажа. Но функция у них самая что ни на есть боевая. Они отражают излучение от блока, формируют его в направленный, мощный луч, который и оглушает радиолокационные системы авиации противника.

Как это работает. Бортовые радиолокаторы самолетов и вертолетов испускают радиоволны. Те, отражаясь от объектов в окружающем пространстве, возвращаются на специальный приемник, и пилот видит месторасположения воздушных, морских, наземных объектов. «Красуха» такие системы перегружает пустыми, но сильными радиосигналами. Пилот в результате видит на экране белый шум.

Противник старается уйти из зоны поражения зенитных ракетных комплексов, летая низко. И тут на помощь зенитчикам может прийти та же «Красуха».

«Ставя помеху, мы заставляем противника подняться в зону видимости и досягаемости ПВО для дальнейшего его сбития», - рассказывает начальник станции управления комплекса РЭБ «Красуха» с позывным «Торнадо».

Сейчас противник в районе госграницы использует авиацию прежде всего для ведения радиолокационной разведки. Поэтому бойцы войск РЭБ сидят у радаров и пультов управления без пауз даже: смена 8 часов окончена - один встал, другой занял рабочее место. И даже отдых зачастую не отходя от кресла. Рядом, показывает начальник станции, кушетка. И даже праздник - День войск радиоэлектронной борьбы - не повод для послаблений. Здесь его отметят просто - всматриваясь в радары. Это сейчас главное.