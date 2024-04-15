Спасение в тундре: как врачи следят за здоровьем оленеводов на Ямале

Гыданский полуостров - царство тундры, недра которой скованы вечной мерзлотой. Край этот один из самых безлюдных на земле. Плотность населения - всего один человек на 10 квадратных километров.

Ненцы - коренные жители Крайнего Севера. В XXI веке уклад их жизни практически такой же, как и у далеких предков. Они разводят оленей, охотятся, рыбачат. И совсем не рвутся в мегаполисы.

«Родной дом и тундру никак невозможно поменять на город или на что-то», - говорит жительница Тазовского района ЯНАО Марина Лапсуй.

Оленеводство - основной промысел коренных жителей. Глава семейства Никита Лякович с утра до ночи занимается стадом. Признается: без крепкого здоровья с такой работой не управишься. И хоть считает, что тундра его давно закалила, не отказывается и от достижений современной медицины.

«Сейчас-то XXI век, аптечки дают нам, оттуда таблетки принимаем», - говорит оленевод.

Помощь ненцам оказывают нефтяники. На Восточно-Мессояхском месторождении оленеводы могут не только получить лекарства и витамины, но и пройти медосмотр, который помогает выявить заболевания на ранней стадии развития и предотвратить их осложнение.

Пациенты сдают анализы и проходят необходимые обследования. Для диагностики используется самое современное оборудование. Но главная ценность «Мессояхи», конечно, врачи. Недавно они спасли малышку, которой не исполнилось и года.

«Когда мы приехали - уже ночь, начинается метель, не видно ничего. Ребенок три дня болеет. Было принято решение ребенка госпитализировать, эвакуировать в больницу», - рассказал врач здравпункта Восточно-Мессояхского месторождения Вячеслав Куксинский.

Комплексное медобследование, организованное одной из самых крупных российских нефтяных компаний, ненцы теперь могут пройти и в поселениях.

«Мы привезли сюда высококвалифицированных медицинских специалистов, узконаправленных. В течение двух недель каждый житель этого сурового края может получить медицинскую консультацию, пройти обследование, получить назначения и получить лечение», - рассказал заместитель генерального директора «Газпромнефть - Заполярья» Алексей Суходолов.

Семья Сэротэтто специально приехала в Яр-Сале, чтобы попасть на прием. У Магнэ пятеро детей. И, конечно, как любая мать, она беспокоится, когда кто-то из них болеет.

«Очень переживаю. Температуру меряю, ночью даже не сплю, чтобы жарко не было им. Таблетки даю», - говорит Магнэ.

Уже не первый год медобследования для ямальцев организует компания «Газпром нефть». В этот раз в отдаленные края прилетели узкопрофильные специалисты из ведущих клиник России. Встретили медиков с «большой земли» с радостью. Ведь у ненцев в связи с их кочевым образом жизни нет возможности посетить специализированных врачей.

«Для подтверждения и выявления диагноза мы проводим УЗИ-диагностику, рентген-диагностику, проверяем работу сердечно-сосудистой системы, делаем каждому пациенту ЭКГ, при необходимости ставим мониторы Холтера суточное мониторирование, также суточное мониторирование артериального давления. У нас диагностика в полном объеме», - рассказала руководитель медицинской группы Наталья Семечук.

Чтобы к медикам на прием попало как можно больше людей, медосмотр проводят в дни главного праздника коренных жителей.

«Сегодня, в День оленевода, когда больше тысячи человек приехало из ямальской тундры, компания привезла врачей, узких специалистов, чтобы провести скрининг здоровья. То есть у нас сегодня оленеводы не только померятся силами, покажут свою красивую одежду, но они еще смогут проверить здоровье», - говорит глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский.

Ямал - удивительный край, где древние традиции сочетаются с современностью. Для преодоления больших расстояний уже давно используются снегоходы.

Две недели медики будут работать с раннего утра и до позднего вечера. Впереди у ненцев сезонное каслание - перегон оленей к Карскому морю. И от здоровья каждого члена семьи зависит, насколько удачно пройдет это путешествие.