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Неизвестный с ножом напал на епископа и прихожан церкви в Сиднее

Ранены четверо мужчин в возрасте от 20 до 60 лет.
Владимир Рубанов 2024-04-15 15:02:39
© Фото: @visegrad24, X

Четыре человека получили ножевые ранения в церкви австралийского Сиднея, сообщает Sky News. В их числе епископ, который проводил службу. Нападение попало в прямую трансляцию в социальных сетях.

Инцидент произошел в церкви Христа Доброго Пастыря в пригороде Сиднея Уэйкли вечером 15 апреля. Сначала полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что ранены два человека, но служба скорой помощи позже уточнила, что пострадали четверо мужчин в возрасте от 20 до 60 лет.

Известный сиднейский проповедник входит в число пострадавших. В трансляцию попал момент, когда одетый во все черное мужчина приближается к епископу, достает нож и наносит ему несколько ударов в лицо и грудь.

Единственный предполагаемый преступник задержан. На месте происшествия собрались большие толпы людей и несколько сотрудников службы экстренного реагирования.

На улицах после нападения вспыхнули беспорядки, сообщает телеканал. На кадрах видно, как в полицейскую машину бросают кирпич. По меньшей мере в одной полицейской машине было разбито окно.

В субботу, 13 апреля, шесть человек погибли при нападении вооруженного ножом человека в торговом центре в пригороде Сиднея. По данным полиции, нападение совершил 40-летний житель штата Квинсленд. Предположительно, он был психически нездоровым. Его застрелила женщина-полицейский.

#в стране и мире #австралия #Сидней
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