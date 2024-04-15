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В Калининграде репатрианты будут получать деньги и поддержку властей

Благодаря различным мерам поддержки, губернатор Калининградской области Евгений Алиханов намерен привлечь до конца года около тысячи репатриантов.
Ян Брацкий 2024-04-15 13:58:39
© Фото: Gabriele Thielmann, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Власти Калининградской области одними из первых ввели меры поддержки для репатриантов. О них рассказал губернатор Антон Алиханов. Соответствующее постановление вступило в силу сегодня, 15 апреля. Репатрианты могут рассчитывать на разовую выплату в размере 32 тысячи рублей на человека, плюс компенсацию расходов на адаптацию.

К таким тратам, по словам Алиханова, относятся медицинское освидетельствование, аренда жилья в течение полугода, признание полученных за границей образования, квалификаций и ученый степеней. При этом, общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей, уточнил губернатор.

О намерении выделить 100 миллионов рублей на репатриацию русских из Европы Евгений Алиханов заявил осенью прошлого года. Со слов руководителя Калининградской области, существует огромное количество запросов от русских немцев и бывших соотечественников из стран Прибалтики. По мнению Алиханова, в декабре 2024 года в регион удастся привлечь около тысячи репатриантов.

#Калининград #выплаты #компенсация #Репатриант
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