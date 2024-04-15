Расчет «Ноны-СВК» разгромил опорник ВСУ в районе Авдеевки

«Черные барсы» наносят удар за ударом по ювелирному точно. Расчет самоходной артиллерийской установки «Нона-СВК» из Тувы работает «с колес». По позициям врага, к северо-западу от Авдеевки, снаряды летят один за другим.

Наша воздушная разведка подтверждает, что цель уничтожена. Расчет разгромил опорник неонацистов в здании за лесопосадкой. Над деревьями поднимается пелена дыма.

Опытные бойцы уезжают, поскольку отлично понимают, что в любую секунду враг может ударить в ответ. На броне «Ноны» за небом следят бойцы из группы противодействия БПЛА. Чтобы в случае появления вражеского дрона открыть шквальный огонь.

Радиообмен происходит только на тувинском. Язык малой Родины - особенность и вместе с тем преимущество «черных барсов». Вряд ли в рядах противника окажутся земляки, отмечает командир взвода с позывным Дунай.

«Специально, чтобы, мало ли там, противник подслушивает. Перехватывает наши разговоры, поэтому на своем родном языке общаемся», - отмечает Дунай.

«Нона» – это и пушка, и гаубица, и миномет. Орудие мощное, но при этом компактное и маневренное. Когда САУ в умелых руках, расчет не сомневается: водитель с позывным Тихий, вывезет их и из опасного участка, и из-под артобстрела, и из-под атаки дрона-камикадзе.

«Уходили от дронов. Был почти таран. Мы ушли. В лобовую ушли. Мы вправо ушли, дрон ушел влево», - делится водитель «Ноны - СВК» с позывным Тихий.

«Черные барсы» знают, что на них тоже ведется охота. «Нона» – приоритетная цель для противника. Но для расчета Центрального военного округа это не повод останавливать боевую работу. Бойцы продолжают бить врага в любое время дня и ночи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.