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В Москве найден мертвым сын первого генерального прокурора России

Труп 47-летнего Дениса Степанкова обнаружил его отец.
Ирина Егорова 2024-04-15 12:48:22
© Фото: Alexander Makarov, РИА Новости

Сын Валентина Степанкова, первого генерального прокурора России, найден мертвым в Москве, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах. Уточняется, что тело 47-летнего Дениса нашел его отец. Смерть наступила от естественных причин, сообщили правоохранители.

«В ходе проведенного осмотра трупа следов насильственной смерти не выявлено. НСНМП констатирована биологическая смерть», - сообщил источник.

Сообщение от экс-генпрокурора поступило в отдел полиции по району Замоскворечье 14 апреля около 13.00. Труп был обнаружен по адресу ул. Дубининская, д. 20, корп. 1 в квартире.

Валентин Степанков занимал пост первого генпрокурора РФ с 1991 по 1993 год. Также он работал на должности заместителя министра природных ресурсов России (2004-2006) и был замом секретаря Совета безопасности России (2003-2004). Степанкову 72 года, он женат, его сын Денис Степанков окончил Международный юридический институт Российской правовой академии Министерства юстиции России.

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