Земноводные страсти: как жабам помогают создавать семьи в Петербурге

В Санкт-Петербурге волонтеры помогают жабам в брачный период, когда они начинают массово перемещаться из леса на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру. Корреспондент «Звезды» побывал на участке дороги, которая является главным препятствием для земноводных, и узнал, в чем состоит благородная миссия неравнодушных людей.

Пока самец жабы беззаботно распевает песни, самке приходится тащить его на себе до самого озера, где ей предстоит отложить икру. Ради того чтобы помочь земноводным сохранить потомство, некоторые местные жители оставили работу и в качестве волонтеров вызвались носить жаб.

«Сегодня я “жабоперенос”. На самом деле мы любим природу, надо ее беречь, и мы решили откликнуться всей семьей, для того чтобы помочь лягухам преодолеть препятствие», - рассказал волонтер Филипп Пчелин.

Следует отметить, что это все-таки не «лягухи», а серые жабы. В заказнике «Сестрорецкое болото» под Петербургом самая большая их популяция - как минимум 15 тысяч. И каждую весну они ползут на нерест из болота в озеро, которые разделяет эта дорога. Чтобы влюбленные жабы не погибали под колесами машин, здесь натянули сетку и позвали волонтеров на помощь.

Переносить жаб лучше всего в перчатках - и вовсе не потому, что от них останутся бородавки, это все наветы. Жабы хладнокровные, температура человеческого тела им некомфортна.

Миграция жаб длится месяц, и обычно их куда меньше. Но этой весной почва оттаяла рано, земноводные разом проснулись, и Комитету по природопользованию пришлось искать добровольцев.

«Даже мы не ожидали, что именно эта группа животных вызывает у горожан такое чувство эмпатии, поэтому за несколько часов, как информация только появилась, что нужны помощники, за четыре часа у нас больше 600-700 человек зарегистрировались», - отметила начальник сектора экологического просвещения ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Надежда Мурашова.

Девятилетняя школьница Оля фактически вынудила маму приехать сюда. Она ходит в кружок юных натуралистов и не могла остаться безучастной.

«Я их люблю... Они милые, вообще, без них было бы много комаров», - поделилась девочка.

Волонтеры работают по два часа в четыре смены каждый день. Им приходится не только переносить жаб, но и считать их, отмечая каждую в особом бланке. Переносить через дорогу нужно не только парочки, но и жаб-одиночек.

Возможно, что к следующему сезону миграции привлекать волонтеров уже не придется - здесь обустроят особый жабопереход, проложат трубу под дорогой. Правда, по мокрой трубе они не полезут - такая уж капризная и сложная эта жабья любовь.