Операторы дронов уничтожили склад боеприпасов на Донецком направлении

Российские операторы ударных FPV-дронов уничтожили украинский склад боеприпасов, технику и живую силу врага. Об этом сообщает Минобороны России.

В МО РФ заметили, что личный состав неприятеля может встретиться как на открытой местности, так и в укрытиях, находящихся в лесопосадках и оставленных жителями населенных пунктов. И во всех случаях противника может ждать внезапное поражение FPV-дроном.

«Расчеты FPV-дронов точно поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены склад боеприпасов и техника украинских националистов», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что расчеты FPV-дронов были замечены вражескими беспилотниками и после этого сменили свои позиции.

Ранее «Звезда» показала, как в ДНР собирают FPV-дроны для группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.