На ТОФ прошла первая отправка новобранцев весеннего призыва

Первая отправка новобранцев в войска в рамках весеннего призыва состоялась на Тихоокеанском флоте, сообщает Министерство обороны РФ. Более 20 молодых людей отправили для прохождения военной службы со сборного пункта военного комиссариата Приморского края.

Признанные годными к военной службе призывники перед отправкой в часть на сборном пункте все равно прошли медосмотр. После положительного заключения медработников юноши получили военную форму. Новобранцам выдали персональные электронные карты с биометрическими данными, а также несессер - набор со средствами гигиены.

Первая группа отправилась в воинские части в Приморском крае. В Минобороны подчеркнули, что призывников не будут направлять в воинские части на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения спецоперации.

«Абсолютное большинство призывников будет направлено в места постоянной дислокации соединений и воинских частей Тихоокеанского флота и Восточного военного округа», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Призыв проходит с 1 апреля во всех регионах страны, отправки призывников со сборных пунктов начались с 15 апреля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.