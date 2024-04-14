«Приора» протаранила толпу дерущихся в Саратове

В центре Саратова массовая драка закончилась наездом водителя «Приоры» на толпу. Десятки мужчин устроили кулачные бои с криками и угрозами. В какой-то момент один из хулиганов сел за руль стоявшей рядом «Лады» и начал ездить кругами, тараня участников потасовки.

Остановить «Приору» толпе все же удалось - она протаранила стену здания и снова поехала давить людей. За саратовским боевиком наблюдали шокированные местные жители. Успокоившись, уличные боксеры разбежались.

В ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что в отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы. Отмечается, что пострадал один пешеход, его госпитализировали в медучреждение. Водитель и пассажир «Приоры» были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

На данный момент идет проверка появившейся в соцсетях информации, предшествовавшей ДТП. В МВД отметили, что на основании собранных материалов будут приняты соответствующие процессуальные решения.