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Флорист рассказала, какие растения не стоит ставить в спальню

Флорист Серафима Агеенко назвала растения, которые улучшают и вредят сну, если их поставить в спальне.
Услада Дубинина 2024-04-14 18:00:41
© Фото: Nick White, moodboard, Globallookpress

Растения по-разному поглощают углекислый газ и вырабатывают воздух, а состав воздуха влияет на качество сна, рассказала флорист Серафима Агеенко. Эксперт в интервью для радио Sputnik объяснила, какие комнатные растения поставить в спальню для улучшения сна.

«Лучше всего поставить в спальне нецветущие зеленые растения с хорошей листвой. Но не очень крупные. Например, пальмовые и разные виды фикусов хорошо очищают воздух. У фикуса есть разновидности с крупными листьями, а есть с небольшими - для спальни больше подойдет мелколистный фикус», - поделилась советами Серафима Агеенко.

Флорист перечислила еще несколько растений, которые помогут сделать сон более комфортным, ими оказались спатифиллум, фиалка, хлорофитум, драцена с мелкой листвой. Серафима Агеенко уточнила, что не рекомендуется ставить в спальню цветы с ярким запахом, например, горшечные розы, хризантемы и лилии.

#цветы #сон #флорист #растения #качество сна
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