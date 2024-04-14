Флорист рассказала, какие растения не стоит ставить в спальню

Растения по-разному поглощают углекислый газ и вырабатывают воздух, а состав воздуха влияет на качество сна, рассказала флорист Серафима Агеенко. Эксперт в интервью для радио Sputnik объяснила, какие комнатные растения поставить в спальню для улучшения сна.

«Лучше всего поставить в спальне нецветущие зеленые растения с хорошей листвой. Но не очень крупные. Например, пальмовые и разные виды фикусов хорошо очищают воздух. У фикуса есть разновидности с крупными листьями, а есть с небольшими - для спальни больше подойдет мелколистный фикус», - поделилась советами Серафима Агеенко.

Флорист перечислила еще несколько растений, которые помогут сделать сон более комфортным, ими оказались спатифиллум, фиалка, хлорофитум, драцена с мелкой листвой. Серафима Агеенко уточнила, что не рекомендуется ставить в спальню цветы с ярким запахом, например, горшечные розы, хризантемы и лилии.