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Известная в Донецке балерина Александра Ежунова умерла в 41 год

Художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова сообщила о смерти донецкой балерины.
Услада Дубинина 2024-04-14 16:51:40
© Фото: Музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна, VK

Донецкая балерина Александра Ежунова скончалась 13 апреля, об этом рассказала художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова. Одна из самых известных балерин в городе умерла в возрасте 41 года, родственники и друзья не сообщают о причинах смерти.

«Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас. Сложно осознать, принять, поверить. Тяжело утешиться» - рассказала Наталья Волкова.

За 20 лет работы в Музыкально-драматическом театре имени Бровуна балерина сыграла в более чем 40 постановках. Художественный руководитель уточнила, что коллектив потрясен смертью Александры Ежуновой.

#в стране и мире #Донецк #театр #балет #спектакли
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