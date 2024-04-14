Известная в Донецке балерина Александра Ежунова умерла в 41 год

Донецкая балерина Александра Ежунова скончалась 13 апреля, об этом рассказала художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова. Одна из самых известных балерин в городе умерла в возрасте 41 года, родственники и друзья не сообщают о причинах смерти.

«Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас. Сложно осознать, принять, поверить. Тяжело утешиться» - рассказала Наталья Волкова.

За 20 лет работы в Музыкально-драматическом театре имени Бровуна балерина сыграла в более чем 40 постановках. Художественный руководитель уточнила, что коллектив потрясен смертью Александры Ежуновой.