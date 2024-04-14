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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отправлен в отставку

Готовить команду к матчу 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита» будет Владимир Слишкович.
Услада Дубинина 2024-04-14 16:18:45
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак», сообщается в Telegram-канале спортивного клуба. К матчу полуфинала Пути Российской Премьер-Лиги против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, команду подготовит ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», - сообщило руководство «Спартака».

Ранее московский клуб проиграл на выездном матче в Сочи. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу хозяев, гол на 76-й минуте забил Яхья Аттият-Аллах. Футбольный клуб «Сочи» перед 24-м туром занимал последнее место в Российской премьер-лиге.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Спартак #Кубок России #Абаскаль
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