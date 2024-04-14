Ближневосточники оценили, стоит ли ждать новой большой войны в регионе

Иранская ночная атака 14 апреля на израильскую территорию продемонстрировала серьезные намерения Тегерана, ведь впервые он не использовал так называемые прокси-группировки - будь то движение «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене, «Хезболла» в Ливане или шиитские вооруженные группировки в Ираке и Сирии. «Звезда» пообщалась с востоковедами, чтобы узнать, насколько высока вероятность новой крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.

По словам политолога и востоковеда Елены Супониной, впервые Иран нанес удар по Израилю напрямую, показав, что маховик конфликта запущен. В то же время, отметила она, израильский премьер Биньямин Нетаньяху стремится к эскалации конфликта. В этой связи стоит ожидать новых ударов.

«Если бы иранцы продолжали оставаться в тени и задействовать свои прокси, то это тоже было бы воспринято и в регионе, и в мире как ответ Ирана. Но в данном случае Иран показал, что считает убийство своих военнослужащих, своих высокопоставленных офицеров актом нападения со стороны Израиля. Тем самым, Иран дает понять, что ситуация стоит на грани серьезных событий. Они уже начались, но их еще можно приостановить, хотя маховик конфликта уже запущен. Шансов на то, что этим дело успокоится, очень немного», - сообщила Елена Супонина.

Тегеран и Тель-Авив при этом не намерены задействовать ядерное оружие или ударять по ядерным объектам, добавила она.

В свою очередь заведующий Центром научно-аналитической информации ИВ РАН генерал-майора запаса Николай Плотников в этой ситуации главным выгодополучателем видит США, он связывает это с поставками израильтянам крупных партий оружия на миллионы долларов.

«Все зависит сейчас от того, как Штаты себя поведут. Фактически они управляют Израилем. Я не верю, что Нетаньяху не слушает Байдена. Израиль экономически, в военном плане, зависит от большого патрона, ресурсов у него нет для ведения продолжительной борьбы», - высказал свою точку зрения Плотников.

Однако при такой позиции Вашингтон не отправит свои войска на помощь ближневосточному союзнику, так как это повлияет на президентские выборы в США, считает старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Война с Ираном приведет к потерям, достаточно значительным, и среди военнослужащих США прежде всего. Ситуация после этих военных действий совершенно непредсказуема. Поэтому Штатам эта война не нужна», - рассказал востоковед-арабист Долгов.

При этом власти Ирана заявили о достижении всех поставленных целей, обратил он внимание, добавив, что это также свидетельствует об отсутствии стремления к большой войне. Говоря о Биньямине Нетаньяху, Борис Долгов выразил мнение, что конфликт с Ираном может удержать его у власти, пока политические оппоненты постепенно набирают силу.

Напомним, 1 апреля Израиль нанес удары по иранскому консульству в сирийской столице Дамаск, в результате чего погибли несколько высокопоставленных военных советников. ВВС Израиля атаковали виллу неподалеку от посольства и консульства Ирана в Сирии. Отмечается, что в этом квартале раздалось как минимум три взрыва.

После этого Иран пообещал ответ. Ночью 14 апреля по Израилю были запущены более 300 ракет и беспилотных. В частности, 185 беспилотников и 36 крылатых ракет, 110 ракет класса «земля-земля». Затем Тегеран заявил об отсутствии стремления к конфликту на Ближнем Востоке.