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В МИД РФ напомнили Израилю об Украине в ответ на просьбу осудить Иран

Дипломат отметила, что Тель-Авив ожидает от Россия реакции на действия Тегерана, при этом сам не осуждает киевский режим.
Алексей Курильченко 2024-04-14 14:28:07
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Призывая Россию осудить ракетный удар Ирана по территории Израиля, Тель-Авив забывает, что не реагирует на аналогичные просьбы РФ в отношении киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает от России осуждения массированных ударов Ирана по Израилю. При этом МИД РФ призывает стороны к сдержанности и предлагает решить противоречия мирным путем.

#Украина #Мария Захарова #Израиль #Иран #осуждение
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