В МИД РФ напомнили Израилю об Украине в ответ на просьбу осудить Иран

Призывая Россию осудить ракетный удар Ирана по территории Израиля, Тель-Авив забывает, что не реагирует на аналогичные просьбы РФ в отношении киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает от России осуждения массированных ударов Ирана по Израилю. При этом МИД РФ призывает стороны к сдержанности и предлагает решить противоречия мирным путем.