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НАК опубликовал кадры уничтожения бандитов в Кабардино-Балкарии

Потерь среди силовиков нет.
Глеб Владовский 2024-04-11 09:44:38
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: Национальный антитеррористический комитет

Национальный антитеррористический комитет опубликовал свежие кадры контртеррористической операции, проводившейся в Кабардино-Балкарии.

В организации сообщили, что сотрудники в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух бандитов.

«По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики», - следует из заявления организации.

В комитете сообщили, что сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы на месте боестолкновения со злоумышленниками.

Уточняется, что потерь среди участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов, а также пострадавших среди гражданских лиц нет.

#Кабардино-Балкария #силовики #КТО #бандиты
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