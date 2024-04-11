НАК опубликовал кадры уничтожения бандитов в Кабардино-Балкарии

Национальный антитеррористический комитет опубликовал свежие кадры контртеррористической операции, проводившейся в Кабардино-Балкарии.

В организации сообщили, что сотрудники в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух бандитов.

«По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики», - следует из заявления организации.

В комитете сообщили, что сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы на месте боестолкновения со злоумышленниками.

Уточняется, что потерь среди участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов, а также пострадавших среди гражданских лиц нет.