Оппозиция в лице Демократической партии Кореи (ДПК) одержала победу в парламентских выборах в РК опередив консерваторов из «Силы народа», передает телеканал «360».

По данным Национальной избирательной комиссии (НИК), ДПК удалось получить 175 мест из 300, в то время как консерваторам из правящей партии досталось всего лишь 108 мест. Уточняется, что в голосовании приняли участие 29,7 млн граждан республики, в результате явка составила 67%.

Южнокорейские демократы известны своими более либеральными взглядами в отношении КНДР, а также более лояльны к России и Китаю. В то время как глава государства от правящей партии «Сила народа» придерживается политики усиления сотрудничества с США.