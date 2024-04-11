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В пакистанском Пенджабе не менее 17 паломников погибли во время ДТП

Грузовой автомобиль перевозил десятки паломников, направлявшихся в месту поклонения, но потерпел крушение в провинции Пенджаб.
Дарина Криц 2024-04-11 08:33:15
© Фото: YouTube, Geo News Live

Не мене 17 человек погибли при падении грузовой машины в овраг в Пакистане. Инцидент произошел в провинции Пенджаб. Также порядка 38 человек получили ранения. Все они были паломниками и направлялись к месту поклонения Шах Нурани в провинции Белуджистан, сообщает местное издание Geo News.

«Грузовик, перевозивший паломников из Татты, упал в районе Хаб по пути к храму Шах Нурани в районе Хуздар Белуджистана», - уточнили журналисты.

Местные полицейские сообщили, что получивший ранение в результате ДТП водитель грузовика Карим Бакш арестован. По их данным, дорожный инцидент произошел из-за поворота во время движения машины по горной дороге. В паломническую поездку из деревни Касим-Джохио в Макли отправились свыше 70 человек, добавили в полиции.

Вместе с этим сообщается, что ДТП произошло не из-за гонки водителей, а после того, как грузовик вышел из-под контроля во время поворота. В это время пассажиры продолжали падать из него, что привело к гибели многих из них.

Храм Шах Нурани - святыня мусульман-суфиев - находится в отдаленном горном районе примерно в 200 километрах от Карачи.

#в стране и мире #Пакистан #авария #Белуджистан #ДТП #паломники
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